Kanye West finalmente arriva su TikTok: Ye è già virale

Kanye West è certamente uno dei personaggi più controversi per quanto riguarda l’attività sui social: la sospensione da Instagram per 24 ore non fu una vera e propria sorpresa lo scorso marzo. A stupire davvero è invece il recente debutto su TikTok di Kanye West con una clip già diventata virale.

Sul suo account ufficiale Ye, creato apparentemente durante lo scorso weekend, è infatti apparso in data 18 settembre 2022 il primo post in assoluto del rapper. Esso consiste in una semplice clip di quasi tre minuti dove Kanye riprende la radio di un’auto dal sedile del passeggero, il tutto mentre “Selah", "Closed on Sunday" e "God Is" dell’album Jesus Is King sono in riproduzione.

In pochissimo tempo il filmato ha già superato quota 840.000 visualizzazioni e 206.000 Mi Piace, mentre l’account conta già 264mila follower. La stessa clip, peraltro, è stata pubblicata nelle storie Instagram dello stesso rapper assieme ad altri filmati in cui suona brani di leggende come Ray Charles e Stevie Wonder. Considerata la storia di post controversi pubblicati in passato da Kanye West, sarà interessante seguire l’evoluzione dell’account TikTok nel corso delle prossime settimane, specie se si è amanti dell’artista.

Parlando sempre di TikTok, recentemente i gestori hanno negato attacchi hacker alla piattaforma social, segnalati invece a inizio settembre da parte di alcune fonti esterne.