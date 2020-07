Kanye West si candida alla presidenza USA: Elon Musk lo sostiene!

La notizia sta già facendo il giro del mondo: il noto rapper Kanye West ha annunciato la sua candidatura per diventare Presidente degli Stati Uniti d'America. West può ammirare una folta schiera di sostenitori molto conosciuti, tra cui Elon Musk, CEO di SpaceX.

L'annuncio è arrivato come un fulmine a ciel sereno durante la notte tra il 4 luglio e il 5 luglio 2020. Infatti, alle ore 2:38 italiane il rapper ha pubblicato su Twitter un messaggio che non lascia spazio a dubbi: "Sono candidato alla presidenza degli Stati Uniti!". Subito sotto al post è arrivato il commento del profilo Twitter ufficiale di Elon Musk, che ha affermato: "Hai tutto il mio supporto!".

Tra l'altro, i due si erano fatti vedere insieme giusto qualche giorno fa in una foto pubblicata sul profilo Instagram di Kanye West. A questo punto, è probabile che il CEO di SpaceX e il rapper candidato alla presidenza degli Stati Uniti d'America abbiano discusso proprio di questa possibilità in quell'occasione. Insomma, ora Donald Trump ha un avversario molto popolare (tra l'altro, in passato Kanye sembrava "simpatizzare" per il Tycoon). Basterà la grande attenzione mediatica che West è in grado di attirare per raggiungere veramente l'obiettivo? Non è da escludere che le attuali proteste legate al movimento "Black Lives Matter" possano giocare un ruolo fondamentale. Staremo a vedere.

La notizia è stata riportata anche da Repubblica.