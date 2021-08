Kanye West, che cos'è DONDA STEM PLAYER? L'incredibile trovata del rapper

Kanye West è sempre pronto a stupire tutti. Questa volta ha tirato "fuori dal cilindro" un dispositivo musicale che in pochi si aspettavano. Sì, si tratta di una trovata legata all'album DONDA.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Engadget e The Verge, nonché come potete vedere sul sito Web ufficiale dedicato al prodotto, il rapper, produttore discografico, regista, stilista, cantautore, beatmaker e politico statunitense (sì, ha davvero fatto tutto questo) propone il DONDA STEM PLAYER a 200 dollari.

Sul portale ufficiale si nota un semplice modello "rotante" del dispositivo realizzato in collaborazione con Kano. Il prodotto può riprodurre le canzoni di "Ye" e presenta un jack audio da 3,5 mm per le cuffie e una porta USB Type-C sul lato. Non mancano poi anche dei pulsanti per alzare e abbassare il volume, nonché degli slider luminosi anteriori che si possono usare per gestire tramite touch il dispositivo. Premendo sul pulsante "INFO" presente sul sito Web dedicato a DONDA STEM PLAYER, apprendiamo inoltre che non manca il supporto al Bluetooth, che lo storage interno è pari a 8GB e che è presente un "97dB speaker".

Non mancano anche diversi effetti e la possibilità di "isolare" parti dei brani, controllando la voce e altro. In parole povere, il dispositivo consente all'ascoltatore di effettuare una sorta di "remix" delle canzoni di "Ye" (questo il nome che a quanto pare West vuole per sé stesso).

Nel caso ve lo stiate chiedendo, nella pagina delle informazioni viene specificato che il dispositivo verrà spedito con DONDA, il tanto atteso album. Insomma, il rapper statunitense ne ha combinata un'altra delle sue. In ogni caso, per il momento la data di lancio del prodotto è fissata genericamente per l'estate 2021.