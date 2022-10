Kanye West nuovamente bannato da Twitter: nel mirino un post antisemita

Kanye West è stato nuovamente bloccato da Twitter, questa volta per un post antisemita che ha evidentemente attivato il sistema di sicurezza del social network che ha proceduto con il ban dell’account del rapper e produttore discografico.

Ye, a cui Elon Musk aveva dato il bentornato sulla piattaforma meno di 24 ore prima, aveva annunciato che appena si fosse svegliato avrebbe “alzato a livello 3 l’attacco degli ebrei”, utilizzando il linguaggio tipico militare, ma scrivendo la parola “death” al posto di “def”. Nello stesso tweet, il rapper aveva spiegato che non aveva modo di farlo sul momento perchè “aveva un pò sonno” ed aveva rivolto un attacco agli ebrei rei, secondo lui, di “averlo usato” e per aver “cercato di far fuori chiunque si opponga alla vostra agenda”.

Immediata è arrivata la reazione del social network, che ha proceduto alla rimozione del tweet, mentre un portavoce del sito a BuzzFeed News ha confermato che “l’account è stato bloccato a causa di una violazione delle linee guida di Twitter”.

Nel frattempo, continuano le burrascose trattative per l’acquisizione di Twitter, con Elon Musk che si avvicina a passi lenti verso il controllo del social network. La settimana scorsa, infatti, si è riaperta a sorpresa la questione.