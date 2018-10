Kanye West si scaglia a favore di Elon Musk dicendo che deve essere lasciato in pace

Come potete vedere da questo tweet, il noto rapper Kanye West sta facendo proprio in questi giorni un tour dei vari college di Detroit. Ebbene, stando a quanto documentato da alcuni studenti presenti all'evento, West sarebbe salito su un banco e avrebbe detto di lasciare in pace Elon Musk, riferendosi chiaramente al recente accordo con la SEC.

Infatti, come ben saprete, Musk ha recentemente dovuto rinunciare al posto di presidente di Tesla e pagare una multa di 40 milioni di dollari per via di un tweet in cui annunciava di voler ritirare la sua società dalla Borsa a 420 dollari per azione.

In particolare, stando a quanto riportato anche dai colleghi di Jalopnik (Gizmodo), il rapper avrebbe lanciato una frecciatina ad Azealia Banks, rapper e cantautrice statunitense che stando al Business Insider si sarebbe trovata a casa di Musk quando il tweet incriminato è stato scritto. Ebbene, sembra che la Banks abbia dichiarato di essere in grado di "portare avanti Tesla meglio di Elon", che il CEO di SpaceX era molto stressato dopo aver scritto quella cosa e che "non è affatto carino di persona". Insomma, dichiarazioni che hanno infastidito Kanye West, che ritiene giusto che Elon Musk sia lasciato in pace in un momento complicato come questo. "Non importa chi sia stato a casa sua, lasciate quell'uomo da solo", avrebbe detto il rapper.

West ritiene infatti che le dichiarazioni della Banks abbiano influito sulla "condanna" inflitta a Musk, anche se non è chiaro se questo sia effettivamente avvenuto o meno. Oltre a questo, pensa che il tutto andrà a interferire con gli innovativi obiettivi del CEO di SpaceX, che ritiene necessari per il progresso.

Qualche anno fa, Elon Musk aveva parlato molto bene di Kanye West.