Kanye West sospeso da Instagram per 24 ore: Meta svela il motivo

Ebbene si, Kanye West è stato “punito” da Mark Zuckerberg che l’ha sospeso per 24 ore da Instagram. Ancora una volta, il motivo è legato alla spedizione dall’ex moglie Kim Kardashian.

Questa volta, Kanye non se l’è presa solo con l’attuale partner della Kardashian, Pete Davidson, ma anche con il conduttore del Daily Show Trevor Noah. Il rapper e produttore, nello specifico, avrebbe rivolto a Noah una serie di insulti razzisti.

Meta infatti ha spiegato che il post in cui si rivolgeva a quest’ultimo ha violato le policy interne di Instagram sull’incitamento all’odio, le molestie ed il bullismo. West infatti aveva analizzato un segmento di Noah al Daily Show in cui parlava delle presunte molestie pubbliche nei confronti della Kardashian.

“Forse non ti dispiacerà per Kim perché è ricca e famosa”, ha detto Noah. “Ma quello che sta attraversando è terrificante da guardare, e mette in luce ciò che tante donne attraversano quando scelgono di andarsene”.

Meta ha anche osservato che prenderà ulteriori provvedimenti qualora West dovesse continuare a violare la normativa interna a seguito della sospensione.

