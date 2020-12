Questa è Karakorum, l'antica e splendente capitale dell'Impero mongolo

Karakorum era un'antica città in Mongolia emersa a seguito di una serie di eventi che portarono le antiche tribù della provincia ad unirsi sotto la guida di Gengis Khan. Oltre ad essere situata vicino al monastero buddista più antico di tutta la Mongolia, questa città conserva una storia affascinante che vale la pena narrare.

Per fare questo, bisogna tornare indietro nel tempo, nei primi due decenni del XIII secolo. Il sanguinario Gengis Khan stava diventando una figura nota in tutte le steppe asiatiche e arrivò, in quel periodo, a sfidare apertamente, con le sue truppe, l'Impero Khwarezm.

Per avere una zona stabile dove poter accamparsi e approvvigionarsi, il supremo capo mongolo decise di fondare questa piccola città di nome Karakorum. E' interessante conoscere qualche dettaglio sul nome, perché può mostrarci la visione ambiziosa delle tribù unite guidate da Gengis Khan.

Negli ultimi anni, infatti, sempre più studiosi hanno cominciato a sostenere che il nome di questa città nasca dalla radice "khorin", una possibile parola alternativa per indicare "khurem" - che significa "castello". Da questo significato del nome, si può ipotizzare, quindi, un precoce desiderio dei Mongoli nell'unirsi in un grande e maestoso impero.

Karakorum, però, comincerà a vivere una vera e propria fioritura solo sotto il regno di Ögedei Khan, il secondo Grande Khan. A partire dal 1235, egli fece costruire il celebre Tumen Amgalan Ord, il palazzo che potete vedere nella foto sottostante. Attorno ad esso vennero costruite case dove poterono unirsi in comunità tutte le minoranze religiose presenti nella provincia mongola al fine di vivere pacificamente.

Ögedei riuscì a rendere questo centro un gioiellino urbano, per niente invidiabile alle bellissime città europee medievali che stavano sorgendo. Sarà, però, col suo successore, Güyük, che Karakorum verrà nominata come capitale dell'impero mongolo.

In questo periodo di ascesa, sembra chiaro che il successo della città vada attribuito più ai successori di Gengis Khan, che riuscirono a integrarla in un complesso sistema commerciale, orientale e non, rendendola uno dei punti principali della Via della Seta.

Dal diario di viaggio del missionario fiammingo William di Rubruck, scritto nel 1254, possiamo evincere come Karakorum non avesse solo un valore commerciale per l'estero, ma anche religioso. Essa era, infatti, meta per ogni tipo di credo esistente nel XIII secolo. Vi era posto per i saraceni, come per i cattolici, i pagani e persino i praticanti del nestorianesimo (la Chiesa d'Oriente cristiana che, separata da quella cattolica, riconosceva solo i primi due concili ecumenici della storia - di Nicea e di Costantinopoli - e venerava Nestorio come santo - anche se venne condannato dalla Chiesa cristiana comune).

Tuttavia, non tutto dura per sempre e la storia di tante città antiche ce lo dimostra. Con Kublai Khan, nipote di Gengis Khan e quinto Grande Khan, la capitale venne spostata a Xanadu, una zona a sud-est dell'odierna Mongolia, dove venne fondata la dinastia cinese Yuan, la prima a non essere legata agli Han.

La centralità economica ed amministrativa di Kablakorum si andò a perdere e il tasso demografico andò sempre più a diminuire. Il punto di non ritorno arrivò nel 1368, quando gli Yuan vennero definitivamente sconfitti e l'ex-capitale dell'Impero venne saccheggiata e rasa al suolo.

Ci sarà un brevissimo momento di ripresa solo nel XVI secolo, quando Dayan Khan cercò di riunire nuovamente i mongoli sotto la dinastia Chinggisid. La città, presa più come simbolo che per la sua funzionalità, venne resa nuovamente capitale. Tuttavia, i continui cambi di potere, alla fine, la portarono ad essere abbandonata per sempre.