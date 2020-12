Kaspersky è al lavoro su uno smartphone con poche feature ma 'impossibile da attaccare'

L’azienda di cybersicurezza russa Kaspersky, celebre per i suoi antivirus per PC e dispositivi mobili, avrebbe parlato nel corso di un’intervista recente della possibilità che la società rilasci sul mercato una sua gamma di smartphone dotati di una protezione dagli attacchi informatici molto particolare, potenzialmente “impossibile da hackerare”.

Stando a quanto riportato anche da TechGenyz, in una recente intervista con l’agenzia di stampa russa RIA Novosti il CEO Evgeny Kaspersky ha annunciato innanzitutto lo sviluppo di un sistema operativo Kaspersky, un browser specifico e anche delle applicazioni di base per smartphone così da garantire la massima sicurezza agli utenti.

Riprendendo parte dell’intervista, Kaspersky ha specificato che attualmente l’azienda è al lavoro con esperti russi ma anche da Europa, Asia e dai paesi della Comunità degli Stati Indipendenti (CIS) e che il prodotto finale sarà un dispositivo mobile pensato soprattutto “per lavorare con le infrastrutture e per elaborare informazioni importanti”. Ergo, chi deciderà di acquistare questi smartphone dovrà arrendersi all’idea di non poter più giocarci nei momenti di noia: le funzioni previste saranno infatti pochissime, tra cui chiamare, inviare SMS, produrre contenuti tramite una “Suite Office” e il resto delle classiche applicazioni base come Orologio, Calcolatrice e quant’altro.

Al lancio sul mercato, di cui attualmente non si sa nulla, gli smartphone con “Kaspersky OS” avranno ogni pacchetto di sicurezza già incluso per garantire la massima protezione dagli hacker e dai virus, ma non è noto se sarà necessario pagare regolarmente una sorta di abbonamento per il riacquisto del software antivirus incluso. C’è anche una remota possibilità che tale gamma di dispositivi arrivi in esclusiva per le aziende, anziché per i clienti di tutto il mondo. Trattandosi però ancora di rumor, oltre alle dichiarazioni ufficiali di Evgeny Kaspersky consigliamo di prendere altre informazioni con le pinze.

Parlando di altre novità nel mondo degli smartphone, di recente è stato scoperto che l’azienda cinese Gionee avrebbe inserito un Trojan in oltre 20 milioni di unità per ottenere ricavi mediante pubblicità invasiva. Se invece siete interessati ai migliori smartphone Android del 2020 abbiamo pubblicato la nostra classifica dei modelli sotto i 200 Euro.