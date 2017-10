Kaspersky ha ottenuto l'accesso ad alcuni documenti classificati dell'NSA

Continua a far discutere la posizione di Kaspersky , il famoso antivirus che è finito nell’occhio del ciclone all’inizio del mese in quanto secondo alcune notizie pubblicate in rete sarebbe stato utilizzato dagli hacker russi per individuare e rubare dati e file dell’NSA sensibili.

A seguito della pubblicazione, la compagnia ha avviato un’indagine, che ha dato risultati insperati.

Kaspersky, infatti ha ammesso che il suo software di sicurezza aveva identificato una serie di dati classificati dell’NSA, in particolare uno strumento di hacking, ma il tutto è stato involontario. Il codice sorgente individuato, infatti, è stato attribuito ad un malware dell’Equation Group, un famoso team di hacker

Un portavoce di Kaspersky ha spiegato che “abbiamo cancellato l’archivio in quanto non abbiamo bisogno del codice sorgente per migliorare le nostre tecnologie di sicurezza”, ed ha rassicurato tutti affermando che nessun oggetto terzo è riuscito a mettere le mani sul sorgente, tanto meno il governo russo.



”Questo mese, Kaspersky Lab ha avviato una revisione accurata dei propri propri log di telemetria, in relazione agli incidenti descritti dai media e che risalgono al 2015. Nel 2014, durante un’indagine sulle APT, siamo venuti a conoscenza di un incidente quando i nostri sistemi di sottoindividuazione hanno rilevato quelli che sembravano essere i file del codice sorgente del malware Equation. Abbiamo così deciso di verificare se fossero avvenuti altri incidenti dello stesso tipo. Inoltre, ai tempi del presunto incidente del 2015, abbiamo deciso di verificare se ci fossero state intrusioni esterne nei nostri sistemi oltre a Duqu 2.0” si legge nella dichiarazione completa diffusa a margine del rapporto di sicurezza sulla questione

Kaspersky, nell’affermare che l’indagine proseguirà nei prossimi mesi, e condividerà tutti i dettagli con una “terza parte fidata”. I risultati completi sono disponibili qui.