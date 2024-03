Kate Middleton, eccesso di Photoshop nella foto di Instagram: le agenzie la cancellano

Quando si parla della Monarchia Britannica, ogni dettaglio diventa fondamentale e dà il via a speculazioni e teorie. Nemmeno l’ultima foto, che ritrae la Principessa del Galles Kate Middleton insieme ai suoi figli, fa eccezione, ma questa volta è diventata un vero e proprio caso.

Un caso al punto che Reuters, Associated Press, Getty Images ed Agence France-Presse hanno deciso di cancellarla dai loro archivi. Il motivo? Un presunto eccesso di ritocchi con Photoshop o qualche programma di foto editing.

L’Associated Press, parlando a Sky News, ha affermato che lo scatto mostra una "incoerenza nell'allineamento della mano sinistra della principessa Charlotte". Nel comunicato infatti si legge che “l'Associated Press ha inizialmente pubblicato la foto, che era stata rilasciata da Kensington Palace. L'AP ha successivamente ritirato l'immagine perché ad un esame più attento, sembra che la fonte avesse manipolato l'immagine in un modo che non soddisfare gli standard fotografici di AP”.

L’Agenzia Francese ha affermato che dall’analisi è risultato evidente che l’immagine della "principessa del Galles e dei suoi figli è stata alterata" e per tale ragione è stata rimossa dal proprio database.

Anche Getty Images è sulla stessa lunghezza d’onda: “oggi il nostro servizio fotografico ha identificato un'immagine problematica fornita a Getty Images da Kensington Palace. Possiamo confermare che l'immagine in questione è stata rimossa dal nostro sito in conformità con la nostra politica editoriale” si legge in un comunicato.

Anche X ha aggiunto una nota al post, in cui afferma che “si ritiene che questa foto sia stata alterata digitalmente e di conseguenza molti dei principali organi di stampa hanno estratto l'immagine dai loro servizi".

I dettagli sospetti sono due: oltre alla mano della Principessa Charlotte, che non sembra essere allineata rispetto al braccio e la posizione oltre che le piegature del maglione, alcuni hanno avanzato anche dubbi sulla mano destra di Kate.

Ovviamente, da Kensington Palace non sono arrivati commenti di alcun tipo in merito.

