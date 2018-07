Katy Perry e molti altri perdono milioni di follower su Twitter per via delle nuove policy

Un recente cambiamento delle policy di Twitter, avvenuto lo scorso giovedì, ha fatto perdere milioni di follower alla nota cantante Katy Perry e a molti altri personaggi di spicco, appartenenti anche al mondo tech.

In particolare, Jack Dorsey, CEO di Twitter, ha dichiarato che la modifica effettuata dal social network comporta il fatto che esso non conti più come follower gli account bloccati a causa di azioni sospette. Queste ultime possono essere molteplici e vanno dal semplice "troppe azioni di seguito dopo un periodo di inattività" fino ad arrivare alla rilevazione di veri e propri profili fake.

Per quanto riguarda il numero di follower persi, i colleghi di Reuters hanno rilevato un conto in negativo di più di 2,8 milioni di seguaci per Katy Perry. Una simile sorte è toccata agli account di artisti internazionali come Pink, Mariah Carey, Britney Spears ed Eminem. Tuttavia, le nuove policy hanno toccato quasi tutti i profili più "famosi".

Elon Musk è stato uno dei personaggi pubblici a perdere meno follower, circa 71.000, ma c'è da dire che il suo account ha molti meno seguaci di quelli descritti in precedenza. Si stima che anche lo stesso account ufficiale del social network, @Twitter, abbia perso il 12% circa dei suoi seguaci. Insomma, un provvedimento che ha coinvolto moltissimi profili.