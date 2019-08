Katy Perry deve pagare un risarcimento milionario per il plagio di 'Dark Horse'

Il rapper Flame, autore della canzone "Joyful Noise", otterrà presto un risarcimento milionario da parte di Katy Perry. Infatti, è stato deciso oggi l'ammontare della cifra che la cantante di "Dark Horse", brano accusato di plagio, dovrà sborsare per la vicenda.

Per chi non lo sapesse, un tribunale USA ha recentemente stabilito che la hit mondiale coinvolta è stata copiata. "Dark Horse" è stato un successo in tutto il globo e nel corso degli anni ha ottenuto innumerevoli certificazioni, come il disco di diamante negli Stati Uniti d'America e tre dischi di platino in Italia. Inoltre, il video ufficiale pubblicato su YouTube al momento raccoglie oltre 2,6 miliardi di visualizzazioni. Questo significa che siamo probabilmente dinanzi a uno dei più grandi casi di plagio della storia musicale.

"Joyful Noise" è la canzone del rapper Flame da cui Katy Perry avrebbe "tratto ispirazione". Stiamo parlando di un brano uscito nel 2008, ovvero circa cinque anni prima che la cantante pubblicasse "Dark Horse". Dal canto suo, Katy Perry aveva provato a difendersi già durante il processo, dichiarando di non aver mai sentito "Joyful Noise" e di non essersi ispirata a quella canzone. Questo non è però servito alla cantante, che è stata comunque condannata a pagare a Flame un risarcimento pari a 2 milioni e 780.000 dollari. Katy Perry sborserà di tasca sua circa 550.000 dollari, mentre il resto sarà a carico della casa discografica Capitol Records e degli autori. I legali della cantante hanno annunciato che ricorreranno in appello.