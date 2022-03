Kawasaki presenta Bex, un robo-stambecco che non teme alcuna superficie

Tutti conosciamo il robot Spot di Boston Dynamics, diventato ormai un simbolo della robotica quadrupede in tutto il mondo. Non è tuttavia solo l'azienda della Pennsylvania a lavorare ai progressi nella robotica a quattro zampe: al contrario, numerose sono le aziende che si sono lanciate nel settore negli ultimi anni.

Vi abbiamo già parlato, qualche mese, dell'enorme robot quadrupede cinese a forma di yak, ma pare che oggi un altro animale abbia ispirato il primo automa a quattro zampe di Kawasaki, Bex. Bex, di cui potete vedere un'immagine in calce a questa notizia, è stato modellato sulle fattezze di uno stambecco, o ibice, da cui deriva il suo nome (la traduzione inglese di "stambecco", infatti, è "ibex").

Bex è solo l'ultimo risultato del programma Kaleido di Kawasaki, che ha visto diversi team dell'azienda lavorare a progetti robotici fin dal 2015. In realtà, il progetto era nato nel tentativo di realizzare un robot bipede, ma gli ingegneri dell'azienda giapponese hanno successivamente virato per un'ispirazione prelevata da un quadrupede del mondo animale, che meglio si adattava al fine del programma.

Obiettivo di Kawasaki era infatti quello di realizzare un robot che potesse muoversi velocemente su superfici piane e al contempo mantenere l'equilibrio, seppur a velocità ridotta, anche su terreni scoscesi. Da qui l'idea di rifarsi ad uno stambecco, uno degli animali "scalatori" di pareti rocciose per eccellenza. Ibex, infatti, può essere cavalcato quasi come un cavallo sulle superfici lisce, mentre su quelle dissestate il robot può "inginocchiarsi" e utilizzare delle ruote presenti all'interno delle giunture delle ginocchia per mantenere l'equilibrio anche in movimento.

Al momento, Bex trasporta pesi fino a 100 chili, e viene presentato da Kawasaki come un robot perfetto per due compiti principali, ovvero il trasporto di grandi pesi e le ispezioni di sicurezza da remoto sui siti produttivi. A tale fine, la parte superiore di Bex è in realtà stata resa completamente modulare, in modo da poter essere riconfigurato a seconda dell'utilizzo prescelto.