Kazakhstan, smentita la notizia sulla polmonite misteriosa più letale del Coronavirus

Il Ministero della Sanità della Repubblica del Kazakhstan ha fermamente smentito le indiscrezioni trapelate sulla stampa internazionale secondo cui nel paese centroasiatico si starebbe diffondendo una nuova forma di polmonite sconosciuta che avrebbe causato 1.772 morti nei primi sei mesi dell'anno e che sarebbe più letale del Coronavirus.

Il Ministro Aleksei Coj, in una dichiarazione rilasciata all'agenzia Kazinform ha spiegato che gli ospedali ed il ministero stanno attentamente monitorando tutti i tipi di polmonite presenti nel paese, e che non si sta diffondendo alcuna "polmonite sconosciuta", come riferito da alcuni mass media cinesi.

Il tutto è iniziato nella giornata di ieri, 9 Luglio 2020, quando l'ambasciata cinese in Kazakhstan ha messo in allerta i propri connazionali informandoli che nel paese si sta diffondendo un nuovo tipo di polmonite, di causa sconosciuta, con un tasso di letalità significativamente più elevato rispetto al Covid-19.

Coj oggi ha definito la notizia "una fake news" ed ha affermato che "le informazioni diffuse da alcuni media cinesi non corrispondono alla realtà", specificando che sono stati classificati come polmoniti anche pazienti con sintomi analoghi a quelli del Coronavirus, ma con test negativi, in base a quanto stabilito dalle linee guida internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità.

