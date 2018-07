Kena ha 500.000 clienti, in attesa del 4G. Genish: 'l'offerta di Iliad non è sostenibile'

L'amministratore delegato di TIM, Amos Genish, ha fatto il punto sulla compagnia, snocciolando dei dati molto interessanti. Il manager ha anche attaccato Iliad e la sua offerta da 5,99 Euro al mese, che secondo Genish "non è sostenibile", ecco perchè probabilmente i francesi non la prorogheranno ulteriormente.

Secondo Genish, su dieci SIM attivate da Iliad, "le nostre stime migliori dicono che il 60% sono ‘churn rate’, ossia spostamenti da altri operatori fatti attraverso la number portability. Il resto sono invece nuove utenze che vengono attivate".

Confermate anche le previsione di alcuni analisti, secondo cui TIM tra gli operatori telefonici mobili sarebbe quella che avrebbe registrato l'impatto minore dall'arrivo di Iliad. I clienti che hanno effettuato la portabilità verso altri operatori sono “surfer abituati a passare rapidamente da un operatore all’altro, a seconda della convenienza. Non sono così giovani, come credevamo, sono forti utenti di dati, con un profilo quindi molto interessante”. Sempre secondo Genish, dopo l'entusiasmo iniziale delle prime settimane, nelle ultime è stato registrato un progressivo rallentamento per la commercializzazione Iliad, con le migrazioni che si sono ridotte di un terzo.

Sempre riguardo gli operatori virtuali, Genish ha annunciato che Kena Mobile ha raggiunto a giugno quota 500.000 attivazione, "senza urlare tanto". La prossima sfida per Kena sarà rappresentata dall'evoluzione: "Kena dovrà evolversi al 4G, ed offrire quindi una proposta di valore. Inoltre, dal prossimo anno aggiungeremo prodotti fissi al mobile, perché serve spingere sulla convergenza".

L'importanza avuta dall'operatore è stata fondamentale, in quanto "ci ha permesso di preparare la separazione tra brand premium e non, consentendoci di competere anche sulla fascia bassa mercato e senza che ci fosse una cannibalizzazione con Tim. Altri operatori non sono riusciti a fare altrettanto, oppure non lo hanno fatto con il timing più opportuno”.