Kena aggiorna lista offerte portabilità di maggio 2022: nuove offerte da 4,99 Euro al mese

Siamo ormai vicini a metà mese e gli operatori italiani stanno continuando ad aggiornare i rispettivi cataloghi di offerte mobili con nuovi piani più convenienti. Nel caso di Kena, oltre al rilancio dell’”offerta Galattica” da 5,99 Euro al mese, ci sono novità per l’intera lista di offerte di portabilità del mese, con prezzi a partire da 4,99 Euro.

Visitando il sito Kena, infatti, troviamo al primo posto come offerta più conveniente un piano da 4,99 Euro al mese con minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale, 500 SMS verso tutti e 1 Giga in 4G a 60 Mbps massimo. Attivazione, SIM e consegna saranno a costo zero. Questa promozione specifica sarà accessibile ai clienti Iliad, Poste Mobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb e di altri MVNO, oltre che a nuovi numeri.

Lo stesso elenco di clienti, con l’aggiunta di ho., potrà invece accedere a una offerta da 7,99 Euro al mese sempre con minuti illimitati e 500 messaggi verso tutti, ma con 130 Giga di rete mobile in 4G. In questo caso, però, l’attivazione costerà 1,99 Euro, mentre la consegna a casa sarà gratuita. I nuovi numeri Kena potranno optare per un altro piano da 7,99 Euro al mese con 1000 SMS, 100 Giga e chiamate senza limiti, ma dall’attivazione con costo pari a 6,99 Euro. Non manca poi una nuova offerta da 9,99 Euro al mese per nuovi numeri con 150 Giga, 1000 SMS e minuti illimitati, ma con attivazione gratuita.

Ultima ma non meno importante, coloro che vorranno effettuare la portabilità da qualsiasi operatore potranno accedere a un piano Kena da 11,99 Euro al mese con 100 Giga, 1000 SMS e chiamate senza limiti, senza costi di attivazione, SIM o consegna a domicilio.

Giusto ieri, invece, è tornata l’offerta Very Special da 7,99 Euro al mese.