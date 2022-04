Kena aggiorna offerte ricaricabili per aprile 2022: migliora velocità rete mobile

In seguito all’iniziativa “Compleanno Kena 2022” per i 5 anni dell’operatore virtuale operativo sotto rete TIM, lo stesso brand ha rinnovato oggi il portfolio di offerte ricaricabili includendo esclusivamente piani tariffari con rete mobile 4G fino a 60 Mbps, abbandonando così i piani precedenti fermi al limite di 30 Mbps.

Recandosi sul sito ufficiale Kena notiamo immediatamente come, rispetto alle offerte mobili disponibili a marzo 2022, la lista di piani disponibili sia diminuita: è scomparso, infatti, il piano da 100 Giga a 9,99 Euro con navigazione a 60 Mbps per portabilità e nuovi numeri. Al suo posto, con lo stesso pacchetto da 100 Giga, 1000 SMS verso tutti e minuti di chiamate senza limiti, troviamo un piano da 11,99 Euro al mese per nuovi numeri e portabilità da qualsiasi operatore; l’attivazione, in questo caso, costerà 4,99 Euro con SIM e consegna a costo zero.

Il piano più conveniente è, pertanto, quello proposto da Kena per festeggiare i 5 anni di attività: si tratta del pacchetto con 500 SMS e chiamate senza limiti verso qualsiasi numero italiano, assieme a 130 Giga in 4G a 60 Mbps, il tutto a 7,99 Euro al mese per sempre con attivazione pari a 4,99 Euro. Tuttavia, questa offerta è riservata a clienti Iliad, ho., PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e di altri operatori virtuali minori.

Infine, coloro che vogliono diventare clienti Kena attivando un nuovo numero potranno optare per il piano da 7,99 Euro al mese con chiamate illimitate, 1000 SMS e 50 Giga in 4G a 60 Mbps. Il costo di attivazione, per questa proposta, è pari a 6,99 Euro.