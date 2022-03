Kena compie 5 anni: 30 Giga in omaggio e buono Amazon per nuovi clienti!

L’operatore virtuale Kena oggi festeggia 5 anni dal suo approdo sul mercato mobile in Italia; pertanto, non potevano mancare dei regali ai già clienti e delle iniziative inedite per tutti coloro che intendono effettuare la portabilità in questi giorni: attenzione ai 30 Giga in omaggio e al buono Amazon in regalo ai nuovi clienti!

Visitando il portale ufficiale di Kena, infatti, ci troviamo immediatamente dinanzi all’iniziativa chiave: per festeggiare i 5 anni dell’operatore sotto rete TIM, quest’ultimo ha deciso di regalare un buono Amazon da 10 Euro a tutti coloro che effettueranno la portabilità fino alle 10:00 del 5 aprile 2022. L’operazione a premi denominata “Compleanno Kena 2022” varrà su tutte le offerte mobili Kena attive nel periodo di svolgimento e solamente nel caso dei clienti acquisiti tramite portabilità. Il buono verrà erogato ai clienti solamente in seguito al pagamento della prima mensilità successiva all’attivazione e verrà consegnato da Kena via SMS entro 180 giorni dall’inizio dell’operazione.

I lettori che sono interessati a questa iniziativa, quindi, potranno approfittare dell’offerta da 5,99 Euro al mese con minuti illimitati verso tutti, SMS senza limiti e 50 Giga di traffico mobile. Tuttavia, questo piano sarà accessibile esclusivamente ai clienti Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb, Spusu e di altri MVNO; non sono inclusi, quindi, gli operatori principali come WindTre, TIM e Vodafone, i cui clienti potranno completare la portabilità soltanto con il piano da 12,99 Euro al mese con 70 Giga e minuti/SMS senza limiti.

Coloro che sono già clienti Kena, invece, potranno accedere all’Area Clienti MyKena per ottenere in poco tempo ben 30 Giga di Internet gratuiti, attivabili fino al 5 aprile 2022 e validi per 30 giorni dall’attivazione. Come in altre occasioni simili, i Giga in regalo verranno consumati prima di quelli inclusi con l’offerta ricaricabile della propria SIM.

Nel mentre, ricordiamo che a breve Kena spegnerà progressivamente la rete 3G.