Kena festeggia 2 milioni di Guerrieri con 20 Giga in regalo per tutti

Kena festeggia i 2 milioni di clienti (o, come li definisce l’operatore virtuale, “Guerrieri”) regalando 20 Giga di traffico mobile da utilizzare entro 30 giorni dall’attivazione. Si tratta di una iniziativa che giunge anche in concomitanza del cambio nome e logo avvenuto di recente, ma sarà disponibile per tutti?

L’avviso ci è giunto proprio in redazione tramite SMS, come potete vedere dall’immagine in calce alla notizia, da cui riprendiamo: “Siamo 2 Milioni di Guerrieri! Per festeggiare insieme questo traguardo, Kena ti regala 20GB da utilizzare entro 30 giorni dall’attivazione. Procedi entro il 18/12 nella tua Area MyKena, in uno dei 3000 negozi o chiamando il 181”.

Non essendoci alcun dettaglio riguardo la diffusione della promozione in questione, crediamo che qualsiasi cliente Kena possessore di una o più SIM dell’operatore virtuale potrà godere dei 20 Giga di traffico mobile in regalo. Per accedervi, come segnalato da SMS, sarà necessario richiedere l’attivazione entro il 18 dicembre 2021 tramite app ufficiale e Area MyKena, chiamando il 181 o recandosi presso uno dei 3000 negozi Kena sparsi per il Belpaese. Dopodiché, si avranno 30 giorni per utilizzarli tutti. Si prevede che l’operatore scali prima i 20 Giga regalati, per poi procedere con l’utilizzo del pacchetto incluso con la propria offerta.

In conclusione, ricordiamo che Kena ha lanciato un’offerta per non vedenti e non udenti, ovvero Kena 3,99 Insieme a Te.