Kena Free Winter Edition: 500 minuti, 50 SMS e 7 gigabyte a 6 Euro al mese

Nuova offerta lanciata da Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM che soprattutto negli ultimi tempi sta proponendo offerte estremamente vantaggiose ai propri clienti e coloro che intendono effettuare la portabilità.

Nella giornata di oggi, attraverso un banner apparso sul sito web ufficiale, Kena ha dato l'annuncio del lancio di Kena Free Winter Edition, che però può essere attivata solo in alcuni negozi selezionati della rete Kena e che, purtroppo, include anche un costo di attivazione.

La promozione è rivolta esclusivamente a coloro che effettuano la portabilità dagli operatori Wind, Tre, Lycamobile e PosteMobile, ed include, ogni trenta giorni, 500 minuti di chiamate verso tutti i numeri nazionali senza alcuno scatto alla risposta e tariffazione effettiva, 50 SMS verso tutti, e 7 gigabyte di traffico internet in 3G. Il tutto a sei euro al mese.

Il rinnovo avverrà ogni trenta giorni in automatico, scalando il credito ovviamente su quello disponibile. Unico punto dolente è il costo di attivazione, una tantum di 9 Euro. La navigazione internet è calcolata con scatti anticipati di 1 kb.

La navigazione ad internet può avvenire anche nei paesi esteri che aderiscono al Roam Like Home. Se il credito non è sufficiente, l'offerta resterà sospesa per novanta giorni, durante i quali i minuti verranno tariffati secondo il piano base di Kena che prevede 35 centesimi al minuto, 25 centesimi ad SMS e 50 centesimi ogni 50 megabyte di traffico.