Kena lancia offerta bomba Black Friday: fino 180 Giga a 6,99 euro al mese, 2 mesi gratis

Già abbiamo visto le offerte Kena di novembre 2022, ma il secondo brand di TIM aveva un asso nella manica pronto per essere sfoderato in occasione del Black Friday. In questi giorni è disponibile la offerta speciale da 6,99 euro al mese con 2 mesi a costo zero e con 50 Giga ottenibili come bonus a una certa condizione.

La promozione in questione è disponibile online sul sito ufficiale di Kena Mobile. L’operatore virtuale fino al 30 novembre 2022 include nel portfolio la promo Black Friday con un pacchetto dati caratterizzato da 500 SMS verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero telefonico fisso o mobile in Italia e 130 Giga di Internet su rete 4G di TIM, ai quali si possono aggiungere altri 50 Giga al mese attivando la ricarica automatica. La velocità massima di Internet è pari a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, mentre in Roaming si ottengono 6 GB per la navigazione in Europa tramite le reti di altri operatori telefonici del Vecchio Continente.

Il prezzo mensile è pari a 6,99 euro al mese per sempre, ma le prime due mensilità sono offerte a costo zero da Kena. Il costo di attivazione è pari a 6 euro una tantum, ma solo i clienti dei seguenti operatori potranno accedere al detto piano tariffario: Iliad, PosteMobile, Lyca, Fastweb, CoopVoce, Spusu e altri MVNO.

Se non volete attivare la offerta del Black Friday online, infine, rendiamo noto che potete recarvi presso un punto vendita Kena e richiedere l’attivazione in loco.

