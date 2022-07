Kena lancia l'offerta con DAZN a prezzo scontato per un anno: i dettagli

A poche settimane dal lancio dell’offerta TIMVision con Calcio e Sport, arriva anche la proposta di Kena per la casa, che permette di ottenere a prezzo ridotto la piattaforma l'accesso alla piattaforma di streaming per la Serie A per un anno.

Come si può vedere nella pagina dedicata sul sito Kena, l’offerta ha un costo di 29,99 Euro (che vengono addebitati lo stesso giorno del mese in cui è stata attivata), ma per le adesioni effettuate fino al 2 Agosto 2022 il costo è zero fino al 31 Agosto, dopo di che si passerà a 19,99 Euro al mese fino al 31 Agosto 2023.

A tale prezzo è incluso TIMVision (del valore di 6,99 Euro), DAZN (del valore di 29,99 Euro al mese), Infinity+ (del valore di 7,99 Euro) ed un gigabyte di traffico internet 4G al mese alla velocità di download fino a 60Mbps ed in upload fino a 30 Mbps sul territorio nazionale.

Come leggiamo nella descrizione “l’Offerta prevede l’attivazione e il mantenimento, per tutta la durata, del Servizio Ricarica Automatica. Tale Servizio, entro le 24 ore precedenti il rinnovo di Kena TIMVISION, erogherà una Ricarica di importo pari al Costo mensile dell’Offerta. La disattivazione in qualsiasi momento del Servizio Ricarica Automatica o dello strumento di pagamento ad esso collegato, determinerà la disattivazione di Kena TIMVISION”.