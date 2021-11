Kena lancia offerta limitata per Black Friday: effettua portabilità e ottieni buono Amazon

Grandi giornate in casa Kena! Dopo il cambio di logo e nome per rimodernizzarsi, l’operatore virtuale basato su rete TIM ha deciso di esagerare rilanciando il buono Amazon in regalo in caso di portabilità con qualsiasi offerta compatibile. Attenzione, però, perché la promozione in questione varrà solo fino al 30 novembre!

Questa operazione a premi riguarda un certo numero di offerte mobili: la più economica è Kena 5,99 Special da 5,99 Euro al mese per nuovi clienti che decideranno di effettuare la portabilità da altri operatori come Iliad, Fastweb e operatori virtuali come PosteMobile, Lycamobile e Spusu. Nel pacchetto sono inclusi minuti e SMS illimitati verso tutti, assieme a 50 Giga di rete mobile in 4G, il tutto per 5,99 Euro al mese. Sempre con gli stessi limiti di portabilità e con bundle simile – eccetto per 100 Giga di internet e prezzo di 7,99 Euro al mese – è disponibile anche Kena 7,99 Special.

I clienti CoopVoce e ho. mobile interessati alla portabilità per godere della promozione del buono Amazon potranno attivare Kena 9,99. Il pacchetto in questione è il medesimo di Kena 7,99 Special ma dal prezzo differente e con Internet a velocità massima pari a 60 Mbps anziché 30 Mbps. Chi vorrà più traffico potrà accedere a Kena 12,99, dal costo pari a 12,99 Euro al mese e con 70 Giga di traffico mobile in 4G. In questo caso, però, la portabilità potrà essere effettuata da qualsiasi operatore nazionale.

Il buono Amazon sarà erogato soltanto in seguito al primo rinnovo dopo l’attivazione, entro il 31 marzo 2022. Il premio sarà poi consegnato tramite SMS, avrà un valore di 10 Euro e varrà per 10 anni dall’emissione. Per aderire all’iniziativa si dovrà attivare l’offerta d’interesse tramite sito ufficiale, app Kena, contattando il 181 o presso i corner promozionali.

Nel frattempo, Kena festeggia 2 milioni di clienti regalando 20 Giga a tutti.