Kena lancia nuova offerta limitata nei negozi: 100 GB a 5,99 Euro al mese

Dopo il lancio di Kena Summer 300, iniziativa che consente di accedere a 300 Giga aggiuntivi di Internet pagando la quota di 1,99 Euro una tantum, l’operatore basato su rete TIM lancia l’offerta operator attack Kena 5,99 100 GB Gold presso i suoi negozi in edizione limitata: vediamo nel dettaglio cosa include.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, Kena 5,99 100 GB Gold è un piano che sostituisce Kena 5,99 70GB Plus fino a nuova comunicazione, non come offerta attivabile online e disponibile, dunque, solo presso i negozi fisici Kena. Essa è disponibile a partire da ieri e resterà tale fino a una giornata non specificata.

Il pacchetto dati include chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 500 SMS verso tutti e 100 Giga in 4G a massimo 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, il tutto a 5,99 Euro al mese con attivazione gratuita. Ci sarà una quota iniziale da pagare pari a 10 Euro, ma necessaria solamente per l’anticipo della prima mensilità; la quota restante di 4,01 Euro resterà come credito telefonico.

L’attivazione, dunque, potrà essere effettuata solamente da clienti Iliad, Fastweb e di altri operatori virtuali esclusi LycaMobile, ho. e Very Mobile.

Se siete interessati alla portabilità verso Kena ma preferite un altro piano tariffario, vi rimandiamo alla lista di offerte Kena di giugno 2022.