Kena lancia nuova offerta mobile da 5,99 euro al mese: dettagli del pacchetto dati

A inizio aprile 2022 abbiamo trattato, come da nostra prassi, l’elenco di offerte telefoniche Kena in portabilità, operatore virtuale basato sulla rete TIM. Tale elenco è però incompleto ora, alla luce dell’introduzione della nuova offerta mobile da 5,99 Euro al mese pensata sempre per clienti in arrivo in portabilità.

La promozione in questione è disponibile sul sito ufficiale Kena e viene proposta con lo slogan “Don’t Worry, Be Kena”: si tratta di una offerta da 5,99 Euro al mese, come specificato in apertura, che include minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 500 SMS verso tutti e 50 Giga in rete 4G con velocità fino a 60 Mbps; per la navigazione in Roaming UE, dunque, vengono garantiti 4 Giga al mese in 3G. L’attivazione, la SIM e la spedizione sono proposte a costo zero.

Attenzione però agli operatori da cui si potrà provenire: la lista è infatti limitata a clienti Iliad, PosteMobile, Lycamobile, Fastweb e altri MVNO minori, esclusi Very Mobile, ho., CoopVoce e Tiscali. Inoltre, la promozione Kena 5,99 50GB Plus resterà disponibile per nuovi clienti in portabilità fino alla mattina del 3 maggio 2022, salvo proroghe della stessa Kena.

