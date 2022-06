Kena lancia offerta operator attack da 5,99 Euro al mese: cosa include e come attivarla

Giusto pochi giorni dopo avere visto le offerte WindTre per portabilità di giugno 2022, grazie ai colleghi di MondoMobileWeb emerge una nuova offerta interessante da 5,99 Euro al mese firmata Kena: andiamo ad analizzarla nel dettaglio per capire, soprattutto, dove attivarla.

Il secondo brand consumer di TIM ha deciso di rilanciare presso i suoi punti vendita fisici aderenti questa offerta denominata Kena 5,99 70GB Plus, caratterizzata dalla mensilità di 5,99 Euro e da un bundle dati composto da 500 SMS verso tutti, chiamate illimitate verso qualsiasi numero fisso o mobile nazionale, 70 Giga di rete mobile in 4G a massimo 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Trattandosi di una offerta Operator Attack mirata, ovvero pensata per attirare i clienti di altri operatori specifici a cambiare brand, l’attivazione potrà essere effettuata, fino a nuova comunicazione, solamente da Iliad, Fastweb e altri operatori virtuali minori. Il prezzo iniziale da pagare, oltretutto, sarà pari a 10 euro e include la prima mensilità anticipata e 4,01 euro di traffico residuo. Ultimo dettaglio che facciamo notare riguarda il piano base attivo che, in caso di credito insufficiente al rinnovo, prevede il pagamento di 0,35 euro al minuto per le chiamate, 0,25 euro per SMS e 0,50 euro ogni 50 MB di Internet consumati.

Se siete interessati a questa offerta specifica, non vi resta che recarvi nei negozi Kena per sapere se potete attivarla.

