Kena lancia offerta di portabilità da 7,99 Euro al mese con 130 Giga: i dettagli

Giusto a qualche settimana dall’analisi delle offerte di portabilità Kena disponibili a febbraio 2022, lo stesso operatore virtuale ha deciso di lanciare sul mercato la nuova promo Kena 7,99 130 Giga da 7,99 Euro al mese. Da oggi e fino a nuova comunicazione, essa sarà disponibile per specifici clienti che vogliono effettuare la portabilità.

Disponibile tramite il sito ufficiale Kena, essa non è altro che una variante del già noto pacchetto Kena 7,99 Special con un bundle dati più ricco. Osservando la pagina, difatti, notiamo che al posto di 100 Giga di Internet in 4G TIM fino a 30 Mbps ci vengono garantiti 130 Giga, mentre i minuti e gli SMS rimangono sempre illimitati. L’attivazione e la SIM vengono proposte a costo zero, come anche la consegna. Il costo mensile dell’offerta, invece, come specificato in apertura è pari a 7,99 Euro.

Attenzione però ai limiti relativi a chi potrà effettuare la portabilità. A fianco del Guerriero Kena è presente la lista intera degli operatori virtuali compatibili con il passaggio mantenendo il proprio numero, che riporteremo di seguito integralmente: Iliad, Poste Mobile, Ho Mobile, Lycamobile, Fastweb, Feder Mobile, Professional Link, Elite Mobile, China Mobile, Telmekon, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Ovunque, Plintron, Rabona, Spusu, Welcome Italia, Wing Mobile, Withu Mobile.

Si nota, infine, che in caso di mancato rinnovo per assenza di credito residuo sufficiente si entrerà nel Piano Base Kena con chiamate a 0,35 Euro al minuto, SMS a 0,25 Euro l’uno e Internet a 0,50 Euro ogni 50 MB.

