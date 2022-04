Kena lancia ottima offerta da 5,99 Euro al mese con 100 Giga: dove acquistarla

Kena fa il bis a fine aprile 2022 con una nuova offerta tariffaria mobile economica e dal pacchetto dati piuttosto interessante: fino a nuova comunicazione, l’operatore virtuale proporrà il piano Kena 5,99 100GB UP da 5,99 Euro al mese per i clienti che vorranno effettuare la portabilità da altri operatori.

Visitando il sito ufficiale Kena verremo accolti da una barra inedita dove troviamo scritto quanto segue: “Vuoi entrare in Kena? Scopri la sorpresa per te parlando con un nostro operatore. Ti ricontattiamo noi”. Cliccandoci, verremo portati su una nuova schermata dove sarà necessario inserire numero di telefono, nome e cognome. Fatto ciò, sarà necessario attendere la chiamata di un operatore (gratuita) per scegliere l’offerta e ritirare la SIM in tabaccheria o con consegna a domicilio.

La promozione in questione è dunque Kena 5,99 100GB Up, la quale include ogni mese minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero nazionale, 500 SMS verso tutti e 100 Giga di Internet in 4G con download fino a 60 Mbps, il tutto alla modica cifra mensile di 5,99 Euro e con attivazione gratuita. L’unico prezzo iniziale sarà di 10 Euro e comprende la prima mensilità e 4,01 Euro di credito telefonico sulla SIM. L’offerta sarà attivabile dai clienti Iliad, Fastweb e alcuni altri MVNO, esclusi ho. e Very Mobile.

Si tratta pertanto di una promozione limitata pensata proprio per “acchiappare” clienti da altri operatori. Se siete interessati anche voi, sarà sufficiente cliccare sul link presentato sopra e seguire i passaggi indicati da Kena.

Lo stesso operatore giusto una settimana fa ha lanciato anche la promozione “Don’t Worry, Be Kena” da 5,99 Euro al mese.