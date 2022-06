Kena lancia Summer 300: ottenete 300 Giga in più a 1,99 Euro per l'estate

Giusto a qualche giorno dalla nostra rassegna delle offerte di portabilità Kena di giugno 2022, lo stesso operatore virtuale ha lanciato una nuova iniziativa dedicata all’estate: ecco a voi Kena Summer 300, opzione aggiuntiva che dà 300 Giga di Internet a un prezzo davvero ridotto.

Come ripreso dai colleghi di MondoMobileWeb, Kena Summer 300 è una semplice iniziativa promozionale che propone ai già clienti 300 Giga di traffico dati aggiuntivi pagando 1,99 euro una tantum. Dal momento del pagamento, questo traffico Internet aggiuntivo dovrà essere utilizzato entro 90 giorni. Si nota, oltretutto, che l’attivazione potrà essere effettuata esclusivamente tramite app Kena.

Al contempo, l’operatore telefonico secondo brand consumer di TIM ha deciso di aumentare i Giga a due offerte per tutte le nuove attivazioni: si parla di Kena 7,99 e Kena 9,99 per clienti Iliad, PosteMobile, CoopVoce, Fastweb e di altri operatori virtuali minori, i quali passano rispettivamente da 130 Giga a 150 Giga, e da 150 Giga a 200 Giga; i prezzi, invece, non cambiano.

Insomma, Kena sembra avere pensato a tutto per questa calda stagione estiva: se volete rilassarvi guardando serie TV, film, ascoltando musica con gli amici o condividendo foto e video sui social network, con Summer 300 e questo aumento del traffico dati potrete ritenervi pienamente coperti e soddisfatti!

