Kena Mobile: il 20 Settembre arriverà il 4G sotto rete TIM

Da qualche settimana sul web si rincorreva l'indiscrezione secondo cui Kena Mobile, l'operatore virtuale di TIM, avrebbe lanciato il 4G per i propri utenti a partire dal prossimo 20 Settembre. Secondo quanto riferito da alcuni utenti, la data sarebbe stata confermata.

E' notizia del weekend che Kena ha iniziato l'invio di un SMS informativo ai propri clienti per comunicare la data d'attivazione della rete 4G sulle promozioni. Chiaramente l'LTE offerto da Kena si baserà sulla rete TIM.

Almeno ad oggi 3 Settembre non sono previste rimodulazioni per le offerte esistenti, che non includono il 4G come servizio. Sono ancora tante le incognite senza risposta però.

L'amministratore delegato del gruppo Amos Genish già in occasione dell'annuncio dei risultati finanziari del Q3 2018 aveva fatto sapere che TIM vuole puntare molto su Kena Mobile, diventata centrale nello scacchiere delle comunicazioni mobili soprattutto dopo l'approdo di Iliad e Ho Mobile. Gli utenti però stanno chiedendo delucidazioni sulla rete 4G.

Non è infatti da escludere una strategia simile a quella adottata da Vodafone con Ho, che offre si il 4G della propria rete, ma a velocità ridotta e non piena. Negli ultimi tempi però Kena Mobile si è contraddistinta per un strategia di mercato radicalmente diversa rispetto a quella degli altri operatori, con addirittura rimodulazioni inverse.