Kena Mobile: il 4G in arrivo per tutti dal 17 Ottobre. Disponibile la nuova offerta

A pochi giorni di distanza dall'ultima notizia sull'arrivo del 4G su Kena Mobile, l'operatore virtuale di Telecom Italia ha annunciato che la rete ultraveloce sarà disponibile per tutti i clienti a partire dal prossimo 17 Ottobre. La notizia è stata già comunicata ai rivenditori autorizzati.

Discorso diverso per i nuovi clienti. Già da oggi è partita la campagna promozionale per coloro che desiderano acquistare una nuova SIM effettuando la portabilità da Iliad e gli MVNO. A questi viene proposta la nuova scheda con il logo del 4G e la promozione Star 5.

Quest'ultima offerta è già disponibile da ieri e prevede un costo di attivazione di 4,99 Euro, ma include minuti illimitati verso tutti e 50 gigabyte di internet in 4G a soli 5 Euro al mese.

Per gli utenti che posseggono già un'offerta Iliad, invece, il cambio sarà possibile solo dal prossimo 17 Ottobre. Solo da tale data ci si potrà recare presso i negozi per effettuare la sostituzione della SIM, al costo di 5 Euro.

I nostri colleghi di MondoMobileWeb, citando un documento riservato ottenuto tramite un rivenditore, sottolineano come la velocità di connessione 4G garantita da Kena sia di 30 Mbps in download e soli 5,76 Mbps in upload.

La compagnia però ha lanciato il guanto di sfida ad Iliad, a questo punto bisogna attendere solo la risposta.