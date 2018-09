Kena Mobile, ancora niente 4G. La società ancora non ha comunicato la data di lancio

Contrariamente a quanto ipotizzato qualche settimana fa, ancora non è arrivato il 4G sulla rete Kena Mobile, nonostante l'aggiornamento delle clausole del contratto in cui era stata aggiunta proprio la data di oggi, che lasciava ipotizzare il 20 di Settembre come giorno in cui avrebbe debuttato l'LTE sull'operatore virtuale di TIM.

Come segnalato da molti, però, il lancio non è avvenuto e dalla società non è arrivata ancora nessuna comunicazione sulla possibile introduzione della rete ultraveloce.

Fonti vicine alla società hanno confermato ai colleghi di MVONews che l'operatore è al lavoro per lanciare l'LTE, con l'introduzione prevista per il mese in corso. Tuttavia, la data del 20 Settembre era stata indicata come giorno di modificata delle condizioni contrattuali che, come previsto dalla normativa vigente, Kena ha dovuto comunicare ai clienti.

L'introduzione della rete LTE resta comunque prevista ancora per il mese di Settembre, ma almeno al momento non è stata comunicata alcuna data di rollout ufficiale. Ovviamente come sempre vi terremo aggiornati nel momento in cui l'operatore procederà con l'annuncio della data.

Secondo quanto trapelato, il lancio del 4G LTE non dovrebbe incidere in alcun modo sul costo delle promozioni, che non subirà alcuna rimodulazione. Resta da capire la velocità garantita e soprattutto la copertura, ma a riguardo ancora non abbiamo alcuna informazione.