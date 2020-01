Kena Mobile all'attacco di Iliad con minuti ed SMS illimitati e 70GB a 5,99 Euro

Kena Mobile di TIM torna alla carica con una nuova interessante offerta proposta a coloro che intendono effettuare la portabilità al gestore telefonico virtuale. L'offerta propone a 5,99 Euro al mese minuti ed SMS illimitati verso tutti e 70 gigabyte di traffico dati in 4G.

Come leggiamo sulla pagina ufficiale della promozione, l'attivazione dell'offerta e la spedizione della SIM è completamente gratuita, il che rappresenta un'incentivo importante.

La promozione è rivolta a coloro che effettuano la portabilità da Iliad o gestori virtuali come 1MOB, BLAD, BT Mobile Full, BTEM, CONAD, COOP, DAILY TELECOM, DMOB, ERG, FASTWEB, Fastweb Full, GREEN ICN, INTERMATICA, LYCAFULL, Mundio, NETVALUE, OPTIMA, POSTEMOBILE, POSTEMOBILE FULL, TISCALI e Welcome Italia.

L'attivazione è davvero semplice e può essere fatta o tramite il sito web linkato poco sopra, cliccando sul pulsante "acquista" e quindi inserire i dati richiesti.

Per coloro che hanno intenzione di portare il numero in Kena da qualche altro gestore, sono disponibili le altre promozioni come quella da 13,99 Euro che propone lo stesso bundle di quella citata nella notizia. Infine, può anche essere attivata l'offerta Kena Voce che include minuti illimitati a 4,99 Euro al mese e che può essere attivata da tutti.



Si tratta di un'offerta senza dubbio interessante, che può favorire le portabilità.