Kena Mobile aumenta la velocità di navigazione a 150 Mega!

Piacevole novità per gli utenti Kena Mobile. L'operatore telefonico ha annunciato che da oggi tutti coloro che utilizzano una SIM Kena potranno godere di una velocità di navigazione ancora più elevata, che passerà da 30 a 150 Mbit/sec.

Inizialmente questo cambiamento riguarderà solo i nuovi clienti, mentre coloro che posseggono una SIM già attiva da tempio dovranno aspettare qualche settimana, per consentire ai tecnici di effettuare tutti gli adeguamenti necessari.

La notizia è stata riportata dai colleghi di Tariffando, che osservano però come al momento il sito ancora non sia stato aggiornato.

Di recente Kena Mobile ha lanciato una nuova offerta contro Iliad che consente di ottenere a 5,99 Euro al mese minuti ed SMS illimitati verso e 70 gigabyte di internet. La promozione è rivolta non solo a coloro che effettuano la portabilità da Iliad, ma anche dai clienti che intendono trasferire il numero da operatori virtuali come 1Mobile, BLAD, BT Mobile Full, BTEM, Conad, COOP, Daily Telecom, DMOB, ERG, FASTWEB, Fastweb Full, GREEN ICN, Intermatica, Lyca, Mundio, Netvalue, Optima, PosteMobile, PosteMobile Full, Tiscali e Welcome Italia. Se scegliete di attivarla da oggi, potrete godere della nuova connettività superveloce da mobile.

La novità sarà senza dubbio accolta favorevolmente dagli utenti, e sicuramente spingerà le portabilità in entrata ai danni dei concorrenti.