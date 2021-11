Kena Mobile cambia faccia e nome: ecco il nuovo logo di 'Kena'

Kena Mobile cambia per distinguersi ulteriormente: l’operatore virtuale appoggiato alla rete telefonica TIM ora sarà noto come “Kena” e avrà un logo rimodernizzato, semplificato. L’azienda di Luigi Gubitosi ha spinto negli ultimi mesi per questa modifica. Cambiano anche le offerte?

Come ripreso da MondoMobileWeb, il nuovo logo di Kena sarà quello che vedete in copertina alla notizia: mantiene i colori bianco e arancione, assieme all’icona grigia a sinistra, e continua a ispirarsi al guerriero Kena come testimonial. Il nuovo nome è stato depositato lo scorso ottobre alla Direzione Generale per la tutela della proprietà industriale ufficio italiano brevetti e marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e da questi ultimi giorni è divenuto ufficiale.

Le offerte però non cambiano: sul sito ufficiale, ancora con URL “Kenamobile” ma dalla modifica attesa per il futuro, risultano ancora attive Kena TIMVISION Special da 19,99 Euro al mese con DAZN e Infinity+, mentre per la portabilità è valido il piano con minuti e SMS illimitati, assieme a 100 Giga, a 7,99 Euro al mese o 9,99 Euro al mese “per sempre” con 4G più veloce. Attivazione offerta, scheda SIM e consegna a casa di quest’ultima sono completamente gratis.

Intanto, Kena ha lanciato a inizio novembre l’offerta Kena 3,99 Insieme a Te per clienti con disabilità uditive e visive.