Kena Mobile: come configurare Internet tramite APN in pochi rapidi passi

In seguito alla guida relativa a Very Mobile, è giunto il momento di passare a un altro operatore virtuale low cost, ovvero Kena Mobile, e spiegarvi come configurare il vostro dispositivo per utilizzare rapidamente la connessione dati.

Per chi non lo sapesse, come abbiamo ribadito a più riprese su queste pagine, ci sono alcuni dispositivi che richiedono una configurazione manuale per poter accedere alla rete mobile dei vari operatori virtuali. In questi casi bisogna dunque passare per l'APN (Access Point Name), impostandolo con i corretti parametri.

Come configurare manualmente APN Kena Mobile

Per quel che concerne Kena Mobile, operatore virtuale che si appoggia alla rete TIM, la procedura da seguire è quella di seguito.

Entrate nelle Impostazioni del dispositivo e seguite il percorso "Internet" > "Connessione dati" > "SIM" > "APN". Contate che in alcuni casi potreste trovare delle voci leggermente diverse, in base al dispositivo che state utilizzando. Ad esempio, potreste imbattervi in schede come "Rete mobile" o "Nomi punti di accesso"; Una volta arrivati nella pagina relativa all'APN (o nomi punti di accesso, come volete chiamarla), è bene effettuare un "Ripristino delle impostazioni predefinite", prima di creare un "Nuovo APN"; A questo punto, nella pagina relativa alla creazione di un nuovo APN, digitate "KENA MOBILE WEB" come Nome, "web.kenamobile.it" come APN e "default, supl" come Tipo APN. Tutti i valori vanno ovviamente inseriti senza virgolette; Dopodiché, non vi resta che salvare e applicare le modifiche. In genere quest'operazione si può effettuare premendo sull'icona dei tre puntini, presente in alto a destra, e facendo tap sul pulsante "Salva". Per applicare le modifiche, invece, basta abilitare il pallino presente a fianco del nuovo APN che avete creato. Perfetto, ora se tutto è stato svolto correttamente sarete in grado di utilizzare la connessione dati. Il consiglio è quello di provare a utilizzare un browser.

La configurazione illustrata in questa guida è già pensata per far funzionare il tethering/hotspot. In caso di problemi, potreste pensare di modificare l'opzione "Tipo APN" con il singolo parametro "default" oppure con "default, supl, dun". Se, invece, non riuscite a navigare in LTE, potreste dover agire sull'opzione "Tipo di rete preferito".

Per il resto, questa guida si concentra solamente sulla configurazione di base generica che può andare bene un po' per tutti i dispositivi. Se state cercando delle istruzioni dettagliate per il vostro specifico modello, vi consigliamo di scaricare l'applicazione ufficiale di Kena Mobile e, una volta effettuato il login, dare un'occhiata alla sezione "Assistenza" > "Configura telefono". Da qui è infatti possibile cercare il proprio dispositivo e ottenere delle istruzioni dettagliate con tanto di screenshot.