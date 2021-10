Kena Mobile esagera: buono Amazon in regalo per chi effettua portabilità!

Kena Mobile ha ufficialmente deciso di riproporre il buono Amazon in regalo per chi effettuerà la portabilità con una delle offerte telefoniche di ottobre 2021 come, per esempio, la recentemente lanciata Kena 7,99 Special ora disponibile anche online. Vediamo assieme tutti i dettagli da sapere riguardo questa iniziativa.

Come ripreso da MondoMobileWeb, questa promozione sarà accessibile a tutti i nuovi clienti che attiveranno una delle attuali offerte del secondo brand TIM in portabilità. Tuttavia, c’è un limite di tempo fissato alle 10:00 del 26 ottobre 2021. In altre parole, i lettori interessati avranno una settimana di tempo per procedere con l’attivazione della nuova SIM tramite l’offerta d’interesse.

Tra i pacchetti selezionabili troviamo la citata Kena 7,99 Special con chiamate/SMS illimitati e 100 Giga di traffico mobile in 4G, oppure Kena 9,99 con il medesimo bundle dati ma al prezzo di 9,99 Euro, con la differenza fondamentale che sarà attivabile da un maggior numero di clienti. Difatti, Kena 9,99 permetterà anche a clienti ho. Mobile, CoopVoce e Tiscali di effettuare la portabilità, quando questi sono invece esclusi da Kena 7,99 Special.

Una volta completato l’acquisto sarà necessario effettuare almeno un rinnovo dopo l’attivazione, entro e non oltre il 31 marzo 2022. Dopodiché, il premio verrà consegnato automaticamente via SMS e consisterà in un buono Amazon dal valore di 10 Euro. Chi vorrà “esagerare” con questa promozione, potrà associare il codice fiscale a massimo 4 SIM, ottenendo il premio Amazon per ognuna di esse.

Passando invece al brand principale TIM, giusto nella giornata di ieri abbiamo parlato dell’offerta TIM xTE Unlimited L con tutto illimitato a 18,99 Euro al mese.