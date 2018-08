Kena Mobile fa il contrario degli altri operatori: la rimodulazione aumenta minuti e GB

In un mercato in cui le rimodulazioni a sfavore degli utenti sembrano essere diventate una prassi, Kena Mobile ha deciso di fare esattamente il contrario, garantendo benefici ai consumatori. Vediamo assieme le modifiche all'offerta.

In particolare, l'operatore virtuale di TIM ha annunciato che la sua offerta Kena Digital Black verrà rimodulata in un modo più unico che raro. Infatti, alcuni nostri utenti ci hanno informato dell'arrivo di un particolare messaggio, che potete vedere qui sotto, in cui si legge: "Caro cliente siamo lieti di informarti che entro 48h dal prossimo rinnovo la tua offerta Kena diventa più ricca con 1000 minuti, 50 SMS e 20GB allo stesso prezzo".

Ricordiamo che originariamente l'offerta comprendeva 600 minuti, 50 SMS e 6GB. Insomma, Kena Mobile ha deciso di aumentare in modo consistente la quantità di minuti e GB offerti. Il tutto senza cambiare il prezzo di 4,99 euro al mese.

Vi ricordiamo inoltre, che Kena potrebbe lanciare il 4G a partire dal prossimo 20 settembre, rendendo l'offerta ancora più appetibile. Resta anche da capire se Kena abbia intenzione di lanciare qualche altro tipo di promozione legata direttamente all'LTE, per spingerne l'utilizzo da parte degli utenti ed aumentare le portabilità, oppure no.

Restate sintonizzati su queste pagine, non mancheremo di tenervi informati in merito.