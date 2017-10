Kena Mobile lancia Digital X Limited: 1000 minuti e 10 gb a 5,99 Euro!

Altra, incredibile promozione lanciata da Kena Mobile, il popolare operatore virtuale di cui vi abbiamo a lungo parlato su queste pagine negli ultimi mesi. Fino al prossimo 28 Ottobre, infatti, coloro che effettueranno la portabilità da altri gestori (esclusi TIM ed operatori virtuali che si appoggiano su TIM), potranno attivare Digital X Limited.

Si tratta di un’offerta che offre 1000 minuti verso tutti e ben 10 gigabyte di navigazione in 3G a soli 5,99 Euro ogni trenta giorni.

Una promozione estremamente interessante, soprattutto se si conta che Kena Mobile si appoggia sulla rete TIM, famosa per la propria qualità e copertura capillare nel nostro territorio.

Mentre si parla del possibile approdo di altri operatori mobili virtuali nel nostro paese, Kena Mobile si dimostra essere il più moderno e dinamico attualmente presente sul mercato, e rappresenta sicuramente la scelta ideale per coloro che non hanno grosse esigenze in termini di velocità di internet e vogliono spendere poco.