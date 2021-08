Kena Mobile lancia Kena Full: 1000 minuti, 100 SMS e 70 Giga a 6 Euro al mese

In seguito al lancio del pacchetto Kena Mobile con TIMVision Calcio e Sport, l’operatore virtuale ha lanciato nelle ultime ore una nuova offerta disponibile solo per i già clienti che prevede un numero notevole di minuti di chiamate, SMS e Giga in 4G alla modica cifra di 6 Euro al mese: vediamo tutti i dettagli di Kena Full.

Come ripreso anche da MondoMobileWeb, Kena Full è un pacchetto attivabile solo dai già clienti che ritengono di non avere una quantità sufficiente di dati, minuti e SMS. Esso include ben 1000 minuti mensili verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, assieme a 100 SMS verso numeri nazionali e 70 Giga di traffico mobile in 4G, il tutto per il succitato prezzo di 6 Euro al mese. In Roaming UE e Regno Unito è possibile usare 4,5 Giga di Internet mobile.

L’addebito verrà effettuato su credito residuo automaticamente, salvo disdetta o insufficienza di credito; in quest’ultimo caso si segnala che l’operatore applicherà le condizioni del Piano Base Kena a consumo, il quale prevede il pagamento di 0,35 Euro al minuto per le chiamate; 0,25 Euro per gli SMS e 0,50 Euro ogni 50 MB usati per Internet. Per verificare la disponibilità di Kena Full sul proprio numero Kena Mobile è sufficiente recarsi sull’app ufficiale Kena Mobile nella sezione “opzioni”.

Restando nel mondo TIM, operatore principale che ospita Kena Mobile nella sua rete, l’azienda ha reso disponibili le nuove offerte TIMVision Calcio e Sport per agosto 2021.