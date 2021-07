Kena Mobile lancia pacchetto con TIMVision Calcio e Sport: costi e come ottenerlo

Dopo avere visto le offerte Kena Mobile per già clienti lanciate lo scorso mese, ora è il momento di trattare le nuove offerte TIMVISION Calcio e Sport, con contenuti di DAZN inclusi, disponibili anche per le SIM dell’operatore virtuale secondo brand proprio di TIM. Vediamo quali sono i costi e come attivare tale promozione.

A partire da ieri, giovedì 29 luglio 2021, è possibile accedere all’offerta in questione tramite l’app di Kena Mobile aggiornata alla versione 4.4.0, dove l’operatore ha inserito una sezione dedicata alle “nuove offerte complete di Calcio e Sport in live streaming”. Altrimenti, recandosi presso i rivenditori Kena Mobile si può attivare l’offerta TIMVISION Calcio e Sport direttamente su una SIM Kena Mobile in vostro possesso o, in alternativa, richiedendone una nuova.

L’attivazione di questo pacchetto prevede il costo una tantum di 19,99 Euro addebitato tramite Ricarica Automatica (da effettuare con carta di credito, anche prepagata) e riguarda l’offerta base con registrazione a TIMVISION, DAZN e Infinity+, la quale risulta gratuita fino al 31 agosto 2021 e poi passerà a 29,99 Euro al mese per 12 mesi. Le promo in questione sono attivabili, inoltre, dai clienti TIM rete fissa, mentre i clienti TIM mobile potranno attivare TIMVISION Calcio e Sport a partire dal 1° agosto 2021.

Nella giornata di ieri abbiamo anche visto come attivare l’abbonamento TIMVISION con DAZN, spiegando l’intera procedura passo per passo.