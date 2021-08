Kena Mobile lancia promo winback: minuti e SMS illimitati, 70 Giga a 7,99 Euro al mese

Oltre alle offerte di portabilità Kena Mobile di fine agosto, l’operatore virtuale secondo brand di TIM in queste ore sembra avere avviato una campagna dedicata a una nuova offerta winback chiamata Kena 7,99 Promo, dedicata a un gruppo limitato di ex clienti. Vediamo cosa offre nel dettaglio e come la si attiva.

Come riportato da MondoMobileWeb, l’operatore invierà un SMS ad hoc per tutti gli ex clienti interessati, simile a quello che segue: “Passa in Kena! Per te 70GB (4,5GB in EU), MIN/SMS illimitati a 7,99 euro al mese. Vai su https://kena.ly/offerta-pin o nei nostri punti vendita con il codice **************** entro il 30 Settembre 2021. Per info chiama il 181”.

Come si può intuire, fino al 30 settembre 2021 i clienti selezionati potranno accedere al pacchetto Kena 7,99 Promo contenente minuti di chiamate e SMS illimitati verso qualsiasi numero nazionale, fisso e mobile, assieme a 70 Giga di traffico dati in 4G, il tutto per 7,99 Euro al mese senza costi di attivazione e pagamenti da effettuare per la SIM ricaricabile.

Nel messaggio si segnala la presenza di un codice PIN esclusivo necessario per effettuare l’attivazione online tramite la pagina dedicata o presso i punti vendita aderenti. Non c’è, invece, distinzione rispetto all’operatore da cui si proviene.

Per chi fosse interessato a questa offerta ma non fosse un ex cliente Kena Mobile, nessun problema: l’operatore virtuale permette di attivare il medesimo pacchetto con l’offerta Kena 7,99 Flash, disponibile però solo per la portabilità da altri operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, Fastweb, LycaMobile, Spusu e altri ancora, da cui risultano esclusi ho. Mobile e Very Mobile.

A proposito di TIM, fino al 20 settembre 2021 resterà disponibile l’offerta “Limited Edition” per TIM Super Base per la rete fissa FTTC o in fibra FTTH.