Kena Mobile lancia la sperimentazione di Kena Casa: fino a 30 Mega/secondo tramite WiFi

Kena Mobile, uno degli operatori virtuali più popolari del nostro paese, ha annunciato attraverso una pagina pubblicata sul proprio sito web l'inizio della sperimentazione del servizio Kena Casa, che come suggerisce il nome è indirizzato alle utenze domestiche.

Si tratta di una promozione attraverso cui Kena consente agli utenti di connettere in WiFi tutti i dispositivi e navigare in internet fino a 30 megabyte al secondo in download e 3 megabyte in upload senza limiti, e senza linea fissa. Kena Casa, infatti, utilizza la tecnologia Wireless per offrire il servizio di connettività domestica ed inizialmente sarà disponibile in via sperimentale solo per i residenti di Puglia, Sicilia, Calabria, Lazio e Friuli Venezia Giulia.

Chiaramente, come sottolineato nella pagina dedicata, l'effettiva velocità di connessione dipende dal grado di congestione della rete ed i server cui si collega, oltre che chiaramente dalla copertura.

L'attivazione può essere effettuata attraverso uno dei punti vendita Kena abilitati. E' richiesto l'indirizzo di residenza ed un documento di riconoscimento.

Agli utenti, qualora la residenza dovesse essere ritenuta idonea sarà fornito il kit da interno, costituito da un modem autoinstallante, ed un kit da esterno, che comprende un'antenna ed un modem. In questo ultimo caso però è richiesto l'intervento di un tecnico Kena per effettuare l'installazione.

Kena Casa ha un prezzo di 24,90 Euro al mese, comprensivo di modem ed installazione standard. Al momento della sottoscrizione, inoltre, sarà richiesto agli utenti il versamento di una cauzione da 24,90 Euro. Per i già clienti Kena è possibile attivare la promozione a 19,90 Euro al mese.

E' previsto un vincolo di almeno 24 mesi, però. In caso di recesso è necessario restituire il modem da interno entro 14 giorni dalla data d'invio del recesso.