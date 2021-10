Kena Mobile non si ferma: ecco Kena 7,99 Special con minuti/SMS illimitati e 100 Giga

Nel corso del mese di ottobre 2021 l’operatore virtuale Kena Mobile ha lanciato Kena 7,99 Super, offerta Operator Attack da 7,99 Euro al mese alquanto competitiva. Nella giornata odierna, però, notiamo che ha voluto fare il bis con Kena 7,99 Special, piano di portabilità con lo stesso prezzo ma dal pacchetto dati ancora più interessante!

Come ripreso da MondoMobileWeb, Kena 7,99 Special include minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS senza limiti verso tutti e 100 Giga di rete mobile in 4G alla modica cifra di 7,99 Euro al mese. Per confronto, Kena 7,99 Super comprende chiamate e SMS illimitati ma 80 Giga. Si tratta, quindi, di un aumento di 20 Giga sul traffico dati, mantenendo però il medesimo costo mensile.

Anche questa nuova promo riguarda clienti di altri operatori che vogliono effettuare la portabilità da altri brand rivali. Nella lista troviamo, per esempio, i più famosi Iliad, PosteMobile, Lycamobile e Fastweb, ma non mancano anche Spusu, Rabona Mobile e altri operatori virtuali minori. Sono invece esclusi ho. Mobile, Very Mobile, CoopVoce e Tiscali, oltre ai principali operatori nazionali.

L’offerta Kena 7,99 Special sarà attivabile presso negozi e corner Kena Mobile, ma non online. La disponibilità non risulta avere una data di termine e, inoltre, i costi di attivazione e della scheda SIM sono pari a 0 Euro. Sono solamente richiesti 10 Euro per la prima ricarica, che andrà a coprire la prima mensilità e a caricare una quantità minima di credito residuo.

Tra le offerte di ottobre abbiamo anche visto Special Minuti 50 Giga di Vodafone, proposta a 9,99 Euro al mese per clienti che effettueranno la portabilità da un numero limitato di operatori telefonici.