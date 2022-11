Kena Mobile: le offerte di novembre 2022 per portabilità, a partire da 4,99 euro al mese

Giusto pochi giorni dopo avere visto le offerte Iliad disponibili a novembre 2022, restiamo nel settore della telefonia mobile per vedere le offerte di portabilità Kena ora accessibili, presumibilmente fino a fine mese salvo modifiche. Come per ottobre 2022, il prezzo mensile più basso è pari a 4,99 euro.

Recandosi sul portale di Kena Mobile, infatti, si trova come piano tariffario dal prezzo più basso il tipico pacchetto con 500 SMS, chiamate senza limiti e 1 Giga a 4,99 euro al mese, attivabile gratuitamente da clienti Iliad e di altri operatori virtuali, oltre che da nuovi numeri. In ordine di prezzo, poi, resta disponibile la desideratissima offerta Kena da 5,99 euro al mese con 500 SMS, minuti illimitati e 100 Giga; anche in questo caso l’attivazione è gratuita ma limitata a MVNO come PosteMobile, Fastweb, Lyca e CoopVoce.

La promozione del mese include invece 130 Giga, 500 SMS e chiamate illimitate verso tutti a 6,99 euro al mese, ed è accessibile soltanto a clienti Iliad e di altri MVNO completando la portabilità. Pure in questo caso, attivazione, SIM e spedizione sono proposte a costo zero.

Le offerte più costose sono invece le seguenti: il piano Kena da 7,99 euro al mese comprende sempre la stessa quantità di SMS e chiamate e 150 Giga in 4G, con attivazione a 1,99 euro solo per clienti di MVNO, incluso ho. Mobile. Infine, i clienti di tutti gli operatori, anche quelli principali del Belpaese, potranno attivare il piano da 11,99 euro al mese con 1000 SMS e 100 Giga, oltre ai soliti minuti illimitati.

Nel mentre, Very Mobile rilancia il buono Amazon in regalo con l’attivazione di una sua SIM.