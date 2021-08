Kena Mobile, tutte le offerte di portabilità di fine agosto 2021: da 7,99 Euro al mese

L’operatore virtuale Kena Mobile continua a proporre anche a fine agosto 2021 alcune offerte standard e di portabilità per clienti interessati a cambiare SIM: assieme, quindi, alla già vista Kena Full da 6 Euro al mese per i già clienti, troviamo una serie di piani tariffari interessanti a partire da 7,99 Euro al mese.

L’offerta più economica è Kena 7,99 Flash proposta al suddetto prezzo e che include minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico mobile in 4G, senza costi di attivazione o costi per la scheda SIM. L’attivazione è concessa solamente in caso di portabilità da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, Fastweb, Lycamobile, Spusu, Rabona e tanti altri ancora.

Per chi vuole attivare un nuovo numero, invece, è disponibile Kena 7,99 Nuovi Numeri sempre con minuti illimitati e SMS illimitati ma con 50 Giga di Internet mobile in 4G, sempre a 7,99 Euro al mese. In questo caso, però, è necessario pagare un costo di attivazione una tantum pari a 4,99 Euro.

Altra alternativa interessante è Kena 9,99 da 9,99 Euro al mese, la quale include minuti di chiamate senza ilimiti verso qualsiasi numero nazionale, SMS senza limiti e 100 Giga di traffico dati in 4G, senza costi di attivazione. L’attivazione è richiedibile, però, solamente da clienti con nuovi numeri o portabilità da operatori virtuali come Iliad, PosteMobile, ho. Mobile, Fastweb, Tiscali e altri ancora, eccetto per Very Mobile.

Per chi si recasse nei negozi fisici Kena Mobile si aggiungono altre 2 promozioni: Kena 9,99 Retail ha il medesimo pacchetto proposto dalla succitata offerta base dallo stesso prezzo, ma non è attivabile da Lycamobile; per chi proviene da quest’ultimo operatore telefonico è però disponibile Kena 9,99 100 SMS sempre con lo stesso pacchetto e prezzo, eccetto per la disponibilità di solamente 100 SMS.

Infine, per chi proviene da qualsiasi operatore telefonico, virtuale e non, è disponibile Kena 12,99 da 12,99 Euro al mese con chiamate e SMS illimitati verso tutti e 70 Giga di traffico dati in 4G, sempre senza costi aggiuntivi per attivazione e scheda SIM.

D’altro canto, invece, l’operatore principale TIM su cui è basato Kena Mobile offre altri piani di portabilità per agosto 2021.