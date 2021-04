Kena Mobile passa da 30 a 60 Mbps di velocità, ma solo per queste offerte

Kena Mobile nel febbraio 2020 annunciò un aumento della velocità di navigazione da 30 a 150 Mbit/sec, ma in seguito TIM, operatore su cui si appoggia, smentì questa novità. Nelle ultime ore però l’operatore ha ufficializzato il raddoppio della velocità da 30 Mbps a 60 Mbps in download, anche se solo per due offerte specifiche.

Come riportato anche dai colleghi di Mondomobileweb, Kena Mobile ha deciso di aumentare la velocità di download per le offerte Kena 9,99 e Kena 12,99. La prima propone minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri nazionali, fissi e mobili, assieme a SMS illimitati verso numeri nazionali, 100 GB di traffico dati 4G e 5,5 GB di Roaming 3G nei Paesi UE a 9,99 euro al mese senza costi di attivazione, ma solamente per nuove SIM o portabilità dai seguenti operatori virtuali: Iliad, ho. Mobile, Lycamobile, CoopVoce, PosteMobile, Tiscali, Fastweb, China Mobile, 1Mobile, BT Mobile, BT ENIA Mobile, Daily Telecom, Digi Mobil, Enegan Mobile, Green, Intermatica, Noitel, NTmobile, Optima, Plintron, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia e WithU Mobile.

Kena 12,99 è invece accessibile a tutti coloro che sono già clienti Kena Mobile oppure intendono effettuare la portabilità da qualsiasi altro operatore telefonico, virtuale e non. In questo caso si parla sempre di chiamate illimitate verso numeri nazionali fissi e mobili e anche SMS illimitati verso numeri nazionali, mentre il traffico Internet a disposizione in rete 4G ammonta a 70 GB con le suddette velocità di 60 Mbps massimo in download e 30 Mbps massimo in upload. Il prezzo, in questo caso, è come da nome di 12,99 Euro al mese senza costi di attivazione.

Se avete dubbi su come configurare Internet tramite APN con Kena Mobile, vi rimandiamo alla nostra guida dedicata.