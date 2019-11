Kena Mobile passa a TIM: annunciato l'accordo con l'operatore

Kena Mobile, l'operatore virtuale che ha debuttato nel nostro paese due anni fa, ha annunciato il passaggio a TIM. Noverca Srl ha infatti confermato l'accordo d'incorporazione con la telco italiana, che è stato stipulato il 31 Ottobre ed annunciato solo nei giorni successivi.

Nel breve comunicato stampa le società sottolineano che nonostante l'operazione non sono previste variazioni per le condizioni economiche e contrattuali delle offerte: chiamando il 181 o collegandosi all'area personale MyKena è possibile verificare lo stato dei servizi e delle offerte attive sulle SIM Kena Mobile.

Inoltre, il titolare dei dati personali della clientela è ora TIM Spa e non più Noverca. E' chiaro che per l'utente finale non cambia nulla, e si tratta di un passaggio puramente burocratico: l'aspetto interessante è rappresentato dal fatto che non sono in programma modifiche alle condizioni delle promozioni.

Attualmente Kena propone tre offerte. Per i clienti Iliad, di PosteItaliane o altri MVNO è disponibile la promozione che a 5,99 Euro al mese include 70 gigabyte e minuti ed SMS illimitati. Per coloro che invece posseggono una scheda Ho. ed intendono effettuare la portabilità è disponibile l'offerta da 8,99 Euro al mese che include 50 gigabyte e minuti ed SMS illimitati. In alternativa, se non si soddisfano i requisiti a 13,99 Euro al mese può essere sottoscritta la promozione con 50GB e minuti ed SMS illimitati.