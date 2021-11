Kena Mobile pensa a clienti non vedenti e non udenti: ecco Kena 3,99 Insieme a Te

Mentre continua a essere attiva l’offerta Operator Attack Kena 7,99 Special per effettuare la portabilità da altri brand, Kena Mobile si adegua alle nuove disposizioni dell’AGCOM e lancia Kena 3,99 Insieme a Te, piano tariffario speciale per utenti con disabilità uditive e visive dal prezzo pari a 3,99 Euro al mese.

Come riportato da MondoMobileWeb, questa offerta nasce in seguito alla delibera 290/21/CONS che richiede agli operatori mobili di proporre almeno 3 offerte con agevolazione del 50% per clienti con disabilità motorie, uditive e visive. Questi tre piani dovranno offrire almeno 20 Giga di traffico dati: in un caso si potrà stare tra i 20 e i 50 Giga (soglia valutata dall’AGCOM), nel secondo si dovranno superare i 50 Giga e nel terzo, infine, il traffico mobile dovrà essere illimitato.

Kena 3,99 Insieme a Te si propone proprio come secondo caso: i nuovi clienti e già clienti con disabilità visive e uditive potranno accedervi da questi giorni, senza pagare alcun costo di attivazione o consegna della SIM. L’offerta comprende minuti di chiamate illimitati verso qualsiasi numero fisso e mobile nazionale, SMS illimitati verso chiunque e 100 Giga di traffico dati in 4G – ai quali si aggiungono 4,5 Giga in Roaming UE – alla detta cifra di 3,99 Euro al mese.

L’offerta dovrà essere attivata chiamando il 181 o inviando un’email a offerteagevolate@kenamobile.it, così da fornire la documentazione necessaria per attivare il numero e accertare lo stato di invalidità.

Spostandoci nell’ambito della rete fissa, segnaliamo che sta per arrivare un nuovo profilo fibra FTTH TIM con 2,5 Gbps in download.