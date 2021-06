Kena Mobile, con la portabilità si può ottenere un buono Amazon in regalo

Grandi notizie per chi è intenzionato a cambiare operatore telefonico: Kena Mobile ha infatti deciso di reintrodurre l’operazione a premi che permetterà a tutti i nuovi clienti in portabilità di ottenere un buono regalo Amazon dal valore di 10 Euro. Ecco quali offerte sono interessate all’iniziativa e i requisiti da soddisfare per riceverlo.

Come ripreso anche dai colleghi di MondoMobileWeb, il second brand di TIM da oggi 23 giugno 2021 e fino alle 10:00 del 30 giugno 2021 permette a tutti i maggiorenni residenti in Italia di effettuare la portabilità da altri operatori virtuali e ottenere il buono regalo Amazon da 10 Euro, ma solo in seguito al pagamento di almeno un rinnovo in seguito all’attivazione del piano tariffario interessato.

Nello specifico, i nuovi clienti dovranno provenire da uno dei seguenti operatori: Iliad, PosteMobile, ho. mobile, Lycamobile, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, China Mobile, BT Mobile, Rabona Mobile, Spusu, Welcome Italia e altri operatori virtuali minori. Inoltre, non si dovrà attivare una nuova numerazione ma rigorosamente effettuare la portabilità del numero attuale; in caso di nuovo numero, il buono Amazon non verrà erogato al cliente.

Queste regole valgono per l’offerta di portabilità Kena 9,99 che offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali, rete fissa e mobili, e 100 Giga di traffico mobile, il tutto per 9,99 Euro al mese; altra offerta che viene considerata valida in questa iniziativa è Kena 12,99 che offre sempre minuti e SMS illimitati verso tutti ma solo 70 Giga di traffico Internet mobile, per 12,99 Euro al mese. Il vantaggio, in questo caso, è che si tratta di un’offerta valida per la portabilità da qualsiasi operatore mobile nazionale.

Il buono Amazon, dunque, verrà consegnato via SMS entro 180 giorni dall’avvio dell’operazione e solo dopo il primo rinnovo; ciascun utente potrà associare un massimo di 4 SIM al proprio codice fiscale, ottenendo così un massimo di quattro premi, uno per ciascuna offerta sottoscritta, per un totale di 40 Euro associabili al proprio account Amazon e utilizzabili entro dieci anni.

Restando nel mondo Kena Mobile, l’operatore ha proposto una nuova offerta ai già clienti con 100 Giga a 7,99 Euro al mese. Cambiando operatore, invece, Vodafone a partire dal 26 luglio 2021 aumenterà i prezzi di alcune offerte telefoniche.